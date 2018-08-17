Dolar yükseliyor: O sınırı geçti!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün yabancı yatırımcıya verdi mesajlar sonrası 5.70'in altına kadar gerileyen dolar/TL, yeni güne 5.85 seviyesinde başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ile ilişkilerimizi azaltacağız" mesajının etkili olduğu dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 6.0498'e yükseldi.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu açıklayacak

TL'de son dönemde yaşanan sert değer kaybını durdurmak adına BDDK ve TCMB başta olmak üzere atılan adımların ardından AB ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Katar'dan Türkiye'ye hızlı şekilde 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapılacağının açıklanmasıyla birlikte dolar/TL'de düşüş trendi bu hafta kuvvetlenmişti.

Pazar gününü pazartesiye bağlayan gece illikit piyasalarda 7.2400 ile tarihi zirvesini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar/TL kademeli olarak hafta boyunca düşüşünü sürdürerek 5.70'in altına kadar gerilemişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün gerçekleştirdiği yatırımcı sunumundaki açıklamalarıyla iyimserliği destekledi. Albayrak'ın toplantıda yaptığı konuşmadan, "Yurt içindeki tüm zorlukları tam olarak anladık ve farkına vardık', 'Piyasa dışı tedbirler gündemde yok', "Mali patikadan ayrılmayacağız", "Hükümet bankaların arkasında durur" mesajları ön plana çıktı.

ABD'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMALARI

Dünkü seviyelere göre bugün yaşanan yükselişte ABD'nin yeni yaptırımlar gelebileceği açıklamaları etkili oldu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'de ev hapsinde bulunan papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti.

Mnuchin, "Onlar (Türkiye) Brunson'ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var" dedi. Mnuchin'den sonra gece yarısı da Trump sosyal medyadan bir açıklama yaparak, "Türkiye uzun yıllar ABD'den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem biri olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

'YAPTIRIM OLUP OLMAYACAĞI TAKİP EDİLİYOR'

Dünya gazetesinin aktardığına göre, bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bugün için küresel veri gündemi yoğun değil. Swap adımlarının etkisini hissetmeye devam ediyoruz. ABD Türkiye ilişkilerinde ek yaptırımların değeri çok fazla değil, çünkü yaptırımlar 300-500 milyon dolar değerinde ek vergi şeklinde oluşuyor ve başka pazarlara yönlenme ihtimali de düşünüldüğünde etkisi daha da az miktarda. Ancak piyasalar halen Halkbank'a bir ceza gelip gelmeyeceği ve ABD'nin gerçek anlamda yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağını takip ediyor" dedi.

Dolar/TL, piyasa açılışı sonrası düşüşe geçerek 5.75 seviyesine kadar geriledi. Kur bugün ise saat 13:05'te 6.30 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 7.19 civarında işlem gördü.

Tahvil piyasasında ise TCMB'nin son sıkılaştırma adımları ardından gösterge 10 yıllık tahvilin getirisinde düşüş 150 baz puanı aştı. İki yıllık gösterge tahvil ise aynı dönemde 250 baz puan civarında yükseldi. Bankacılar bu hareketin TCMB'nin gecelik piyasada faizi yüzde 19.25 ile koridorun üst bandına yönlendirmesinin ardından geldiğini belirttiler.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve TCMB beklenti anketi açıklanacak. Yurt dışında ise Euro Bölgesi TÜFE ve ABD Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Piyasaların gündemindeki bir diğer önemli konu ise, kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye ile ilgili not değerlendirmesi bulunacak olması. S&P'nin kararını gece yarısı açıklaması bekleniyor.