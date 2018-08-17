Dolar yine o sınıra dayandı!

Dolar fiyatları, güne 5.81 TL seviyesinden başlarken, şu dakikalarda 5.99 TL seviyesinde hareket ediyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla peş peşe atılan adımlar, Avrupa Birliği ile ilişkilerin kuvvetlenebileceği öngörüsü ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmeyle piyasalardaki olumlu hava sürerken, dolar kuru güne 5.81 TL'den başladı.

Dolar gün içerisinde en düşük 5.7502 TL'yi görürken saat 12.13 itibarıyla 5.9988 TL seviyesinde bulunurken, Euro ise 6.68565 TL seviyesinde hareket ediyor.