Albayrak açıkladı: IMF ile işbirliği olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede "Türkiye zorlukların tamamen farkında, bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız" mesajı verdi.

Albayrak'ın yabancı yatırımcılara yönelik açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok. Oynaklık temel ekonomik göstergeler kaynaklı değil.

Şirketler kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabiliyor. TCMB mali politika ile paralel adımlar atacak.

İddialı tasarruf programı için tüm bankalara görev verildi. Vergi yapılandırmalarından önemli gelir bekliyoruz.

Enflasyonu düşürmek en önemli önceliğimiz. Yapısal reformlar önceliklerimiz arasında.

Sermaye kontrolleri ajandamızda değil ve olmayacak. IMF ile işbirliği planımız yok.

Yatırımcılarla açık ve şeffaf diyalog geliştireceğiz. Sürdürülebilir büyüme için ekonomi yeniden dengelenmeli. Ekonomide ılımlı bir büyüme oranı bekliyoruz.

Halkbank ile ilgili ceza beklemiyoruz. ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile iyi iletişim içerisindeyiz.

Katar anlaşmasının farklı bileşenleri var. Doğrudan yatırımlar da var.

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