Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.
16 Ağustos 2018 15:49
Albayrak, Alman mevkidaşı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
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