16 Ağustos 2018 15:49

Albayrak, Alman mevkidaşı ile görüştü

Albayrak, Alman mevkidaşı ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Almanya Finans Bakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.
+ A -

Paylaş

Görüşmede, ABD’den gelen yaptırım kararları ve Türkiye ekonomisine karşı atılan adımlar değerlendirildi.

Çok Okunanlar

Ekonomi