TL'ye dönüş çağrısı yapmıştı: Döviz varlıkları arttı

Erdoğan 3 Ağustos’ta “yastık altındaki dövizlerinizi altınlarınızı çıkarın, bunları TL ve nakde dönüştürün” çağrısı yapmıştı.

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları Erdoğan'ın TL'ye dönüş çağrısı ardından 10 Ağustos ile biten haftada 1.3 milyar dolar arttı. Vatandaşın dolar hesapları 188 milyon dolar arttı. Şirketlerin yüklü dolar alımları dikkat çekti.

Erdoğan 3 Ağustos’ta “yastık altındaki dövizlerinizi altınlarınızı çıkarın, bunları TL ve nakde dönüştürün” çağrısı yapmıştı.

Ancak TCMB verileri Erdoğan’ın ilk çağrısı ardından bir haftada yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın varlıklarını yaklaşık 1.3 milyar dolar artırdıklarını gösterdi. Artışın büyük bölümünü kurumların işlemleri oluşturdu.

TCMB verilerine göre, 10 Ağustos ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 120 milyon dolar artışa 91.6 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 1.1 milyar dolar artışla 68.3 milyar dolara yükseldi.

Dolar/TL geçen hafta 5.1’li seviyelerden 7 seviyesine kadar yükselmişti. (REUTERS)