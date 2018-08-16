Belediyeden Burger King ve Starbucks kararı

Son olarak Keçiören Belediyesi, 'milli duruş' sergilediğini belirterek, ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat vermeyeceğini açıkladı. Belediye Meclisinde oybirliğiyle alınan kararla, McDonald's, Burger King ya da Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmeyecek.

Keçiören Belediyesi, iktidarın 'milli seferberlik ilanı'nın vatandaş nezdinde karşılık bulduğunu ve en yüksek perdeden gereken cevabın verildiğini ifade etti.

Belediye, bugün alınan ruhsat kararına ilişkin yaptığı açıklamada şu noktalara değindi: "Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisince aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır."

"Belediyeler somut adımlar atmalı"

Belediye, yükselen döviz kuru sonrası TL'nin değerini yitirmesine tepki olarak, Keçiören'i Türk bayrağı görselli 'milli paramız milli davamız' yazılı billboardlarla donattığını kaydetti.

Tüm belediyelerin somut adım atılmaya davet edildiği açıklamanın ilgili kısmı şöyle: " Vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapılmıştır. Vatandaşımızın duyarlılığı ve devletimizin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir. Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz."