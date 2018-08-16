Halk boykot ediyor ama Erdoğan o listeye almadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone’u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs Vestel var. Biz bunları uygulayacağız" diyerek dünyaca ünlü teknoloji devine boykot çağrısı yapmıştı.

Ancak yayınlanan listede iPhone ve diğer Apple marka ürünlerin içerisinde olduğu 'elektronik' kategorisine yer verilmedi. Böylelikle Türkiye'de yaşayan vatandaşlar iPhone gibi Amerikan malı elektronik ürünleri ek zamsız almaya devam edebilecek.

Kur farkı Apple ürünlerine zorunlu zammı getirdi

Bunun yanında Türkiye'de Apple Store mağazalarında satılan birçok ürüne kur artışıyla birlikte fiyat düzenlemesi yapıldı. Apple ürünlerini satan ve Premium Reseller unvanına sahip birçok dükkan, akıllı telefon ve bilgisayar fiyatlarına zam yaptı. Bazı modellerde zam oranları 2000 TL'ye yaklaştı.

Bu sonuçla Apple ve diğer ABD malı ürünlerin fiyatları, resmi ek zam gelmeden artmış oldu.

Alkollü ürünlere %140, otomobillere %120 ek vergi

Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren listede yüzde 140 oranındaki zamla viski gibi alkollü içecekler dikkat çekiyor. Bu ürünü yüzde 120'lik ek vergiyle binek ve yarış otomobilleri takip ediyor. Buna göre; Ceviz ve badem gibi sert kabuklu meyvelere %20, yaprak tütün ve tütün döküntülerine %60, taş kömürü ile taş kömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlara %13,7, güzellik veya makyaj ürünlerine %60, odun ve kütüğe %10, sıvanmamış kağıt ile kartonlara %10, tabaka edilmemiş birincil elyaf kağıt ve kartonlara %20, sıvanmış/boyanmış/kaplanmış kağıtlara %50, PVC’ye %50, santifüj pompalara %20 vergi uygulanacak.

ABD’nin 23 Mart'tan itibaren tüm ülkelerden yaptığı demir-çelik ithalatına %25, alüminyum ithalatına %10 ilave gümrük vergisi uygulama başlatması üzerine bu ülkeyle yaptığı dış ticarette açık verenin kendisi olduğunu söyleyerek muafiyet isteyen Türkiye, mütekabiliyet esası uyarınca 11 Haziran’da Bakanlar Kurulu kararıyla 22 kalem çeşitli oranlarda artışa gidilmişti.