Vestel'den zam hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu' kapsamında yaptığı konuşmada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıkladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada "onların iPhone'u varsa, kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var" diyerek Vestel'i işaret etmişti. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Vestel hisselerinde yüzde 7 artış yaşandı.

Erdoğan'ın alınmasını tavsiye ettiği Vestel'den ise zam haberi geldi. Artı Gerçek'te yer alan habere göre Vestel'in Salı günü bayilere gönderdiği yazıyla kur artışı nedeniyle ürünlerine zam yaptığı ortaya çıktı.

Vestel tarafından gönderilen yazıda "Ağustos ayında geçerli olacak ek yüzde 17.5 zamlı Vestel beyaz eşya, ankastre ve diğer beyaz eşya ürünlerine ait revize fiyat listelerini ekte bulabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Yazıda dövizde yaşanan artışın devam etmesi halinde yeni zamların yolda olacağı da ifade edildi:

"Kur artışlarının devam etmesi durumuna göre Cuma günü yeni bir bilgilendirme yapılacaktır, ikinci zamlı listeye geçiş yapılabilecektir."

Vestel Ticaret A.Ş. imzalı yazıda "Klima ve derin dondurucu için ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Erdoğan'ın önerdiği Vestel telefonlar Amerikan şirketi Google’ın sahibi olduğu Android işletim sistemine sahip. Yine Amerikan yapımı Qualcomm üretimi Snapdragon 630 işlemciye sahip olan telefonun ekranı da New York merkezli Corning Inc tarafından oluşturuluyor. Yani cihazda yerli parça neredeyse yok. Ürünün parçalarının bir çoğu ithal ve dövizle satın alınıyor. Dövizdeki artış da tüketiciye zam olarak yansıyor.