İslami bankalarda ne kadar dolar tutuluyor?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan krizde iki kez, 'yastık altı dövizler'i Türk Lirası'na çevirme çağrısı yaptı.

Bu çağrıya ne kadar uyulduğuna dair resmi bir veri yok ancak İslami bankalarda, Türkiye vatandaşlarının 13.5 milyar doları var.

Gazeteduvar'dan Mühdan Sağlam'ın haberine göre, Merkez Bankası'nın (MB) 3 Ağustos tarihli verilerine göre, İslami olarak tabir edilen yeşil sermayeli bankalarda milyarlarca bozdurulmamış döviz stoku mevcut.

Bu tablo, Erdoğan'ın 'dolarlarınızı bozdurun' çağrısının pek de karşılık bulmadığını ortaya koyarken, haberde yer alan bir grafikte bu hesap sahiplerinin mevduat miktarlarındaki durum ve krizle birlikte herhangi bir değişim gerçekleşip gerçekleşmediği de irdeleniyor.Merkez Bankası’nın son dört aylık İslami Bankalarda gerçek kişilere ait hesaplarda bulunan dolar cinsi mevduatların toplam miktarı, 27 Nisan 2018’de 13.96 milyar olurken bu meblağının seçimler öncesinde 14. 327 milyar dolara çıktığı görülüyor.

Temmuz ayında mevduatların miktarında yaklaşık bir milyar dolar bir düşüş yaşanıyor ve 13.3 milyar dolara geriliyor. 3 Ağustos 2018 itibariyle söz konusu mevduat miktarında yeniden yükselişe geçildiği ve toplam meblağının 13. 5 milyar dolara çıktığı görülüyor.