SGK'dan aylık hizmet ve prim belgesi uyarısı

SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, kamu iş yerleriyle "özel iş yeri olup ters iş yeri kodu atılan" iş yerlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini verme süresinin, 5 Aralık 2017 tarihli, 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliği ile ilgili dönemi takip eden ayın 23'ü olarak değiştirildiği anımsatıldı.

Bazı kamu iş yerleriyle "ters iş yeri kodu atılan" özel sektör iş yerlerinin ocak dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini 23 Şubat'a kadar elektronik ortamda vermedikleri ve bu tarihten sonra manuel olarak vermek durumunda kaldıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşverenlerimizin mağduriyet yaşamaması, iş yerlerinde çalıştırılan sigortalıların hizmet ve prim bilgilerinin geciktirilmeksizin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve gereksiz emek ve zaman kaybına yol açılmaması amacıyla 2018/Ocak dönemine ait aylık prim ve hizmet belgelerinin, 7 Mart tarihine kadar, elektronik ortamda kurumumuza verilme imkanı sağlandığından, söz konusu belgelerin bu tarihe kadar e-Bildirge sistemi üzerinden kuruma verilmesi gerekmektedir."