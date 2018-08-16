Dolarda düşüş sürüyor: İşte son rakamlar

Dolar kuru, 7 TL'nin üzerine başladığı haftaya 6 TL'nin altında devam ediyor.

BDDK'nın swap hamlesinin ardından geri çekilerek Çarşamba günü akşam saatlerinde 5.90'lı seviyelerin altına kadar inen Dolar/TL kuru, yeni güne 5.95'lerden başladı ve öğleden önceki işlemlerde düşüşünü sürdürerek TSİ 09:46'da 5.6968'e kadar geriledi.

Piyasalarda dikkatler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 4000'e yakın katılımcı ile Perşembe günü düzenleyeceği telekonferansa çevrildi. Telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.

Dolar/TL, Perşembe günü yüzde 3'ün üzerinde düşerken son 3 günde yüzde 15.1'in üzerinde kaybetti.

Euro/TL ise yüzde 1.28 aşağıda 6.6611 seviyesinden işlem görüyor.