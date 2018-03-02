Borsa İstanbul, haftayı düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 772,88 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,59 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki negatif havanın etkisiyle 116.265,23 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü 116.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon verisi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 116.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.