'Yaptırım' iddiası THY hisselerini vurdu!

New York Times, Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye bir dizi yaptırımda daha bulunacağı iddia etmişti.

ABD'nin THY'ye de yaptırım uygulayacağı iddiası Türk Hava Yolları (THY) hisselerini de etkiledi. THY'nin hisselerindeki gün sonu kaybı yüzde 7,62'yi buldu.

New York Times, Rahip Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde ABD’nin Türkiye’ye bir dizi yaptırımda daha bulunacağı iddia etmiş, söz konusu yaptırımlardan birinin de THY’ye kısıtlama getirmek olabileceğini öne sürmüştü.

Haberin duyulmasının ardından THY hisseleri erimeye başladı. Sabah saatlerinden bu yana THY hisseleri Yüzde 4.48 değer kaybetti. Gün içerisinde BİST'teki değer kaybı ise yüzde 2.06 oldu.

Gün sonunda THY hisselerindeki kayıp 7,62'yi buldu.