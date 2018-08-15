15 Ağustos 2018 19:44

Emekliye müjde: Ödemeler öne çekildi

Emekliye müjde: Ödemeler öne çekildi
Yapılan son dakika açıklamasına göre, emekli maaşı ödemeleri 18 Ağustos Cumartesi bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi'de bankalardan alınabilecek.
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