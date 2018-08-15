Albayrak'ı terletecek gelişme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yarın yapacağı toplantıya 3 bin yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Perşembe günü, bir telekonferans ile küresel yatırımcılarla bir toplantı düzenleyecek.

Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere ilgili telekonferansa 750-1,000 arasında yatırımcının katılması bekleniyor.

BERAT ALBAYRAK, YABANCI YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Hürriyet'in haberine göre, Albayrak'ın Perşembe günü TSİ 1600'da gerçekleşmesi öngörülen toplantıda mesajlarını yatırımcılara doğrudan iletecek.

Öte yandan bankacıların verdiği bilgiye göre toplantıyı Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC düzenleyecek.

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