BİM'le ilgili ortalığı karıştıracak iddia

17 Ağustos'tan itibaren BİM mağazalarında iPhone 6 marka ürünler uygun fiyatla satışa çıkacaktı ancak şirket açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot kararını çiğnemedi.
BİM'den kampanyayla ilgili açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu' kapsamında yaptığı konuşmada ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacağını açıklamıştı.
BİM'DEN TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA GELDİ
BİM, iPhone kampanyasını rafa kaldırdığını açıklayarak , "Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi.
YENİ İDDİA: BOYKOTLA İLGİLİ DEĞİL
Cumhuriyetin yargı muhabiri Alican Uludağ, paylaşımda bulunarak, BİM'in kampanyayı asıl geri çekme sebebinin "izinsiz satış" olduğunu öne sürdü.
Alican Uludağ'ın tweeti şöyle:
BİM'in iPhone 6'nın satışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''boykot çağrısı'' üzerine durdurduğu haberleri gerçeği yansıtmıyor. Asıl sebep Apple'ın BİM'e karşı açtığı dava. İstanbul'daki bir mahkeme, Apple'dan izinsiz şekilde Dubai üzerinden iPhone getiren BİM'in satışlarını durdurdu.