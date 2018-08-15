Açıklamalar art arda geliyor: Karşılık vereceğiz!

Türkiye bu sabah itibariyle ABD'den ithal edilen 22 ürüne yüzde 120'lere varan oranlarda ek vergiler getirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Kıtası’nda yer alan ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda, ABD’yle yaşanan gerilimin ekonomik boyutuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin uyguladığı yaptırımların TL’yi olumsuz etkilediğini, ancak bu durumun kalıcı olmadığını belirten Pekcan “ABD’den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik” dedi.

Siyasi farklılıklarla ekonomik konuların ayrı tutulması gerektiğini belirten Pekcan şu açıklamada bulundu: “Büyüme potansiyeline sahip bir ülkeyiz. Ülkemize yönelen ekonomik saldırıları en etkin şekilde aşıyoruz. ABD’nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD’nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD’li ihracatçıyı da olumsuz etkiler. ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır.”