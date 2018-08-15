Dövizdeki artış sağlığı da vuracak!

Ameliyatlarda kalite kontrol tam yapılmayan Uzak Doğu kaynaklı malzeme kullanmak zorunda kalınıyor.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberi şöyle:



Dövizdeki değerlenmenin ardından yaşanan ilaç krizine şimdi de hastanelerde ve acil servislerde tıbbi malzemelere ulaşım konusunda yaşanan sıkıntı eklendi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman yaşanan sorunla ilgili olarak, “Zarar etmek istemeyen firmalar ellerindeki ürünleri vermemek adına ihaleye girmiyor. Hastaneler Uzak Doğu’dan kalite kontrolü tartışmalı olan malzeme alımına başladı. Bu da ameliyatlar için ciddi bir risk oluşturuyor. Kalite kontrolü yapılmamış bir plak, vida hastaya takıldıktan sonra kırılabiliyor” dedi.Firmalar malzeme vermiyor

Hastanelerin acil servislerinde ilaçlı tomografi çekiminde kullanılan enjektör pompasının bulunamadığı ile ilgili şikayet aldıklarını belirten Adıyaman, şöyle konuştu:

“Tıbbi malzemelerin büyük bir çoğunluğu ithal ürünlerdir. Döviz kurunda yaşanan yüksek artış ile birlikte ‘zarar’ etmek istemeyen firmalar ithal ürün getiremez oldu.

Edindiğim bilgiye göre şu anda yeni malzeme alımında sorun yaşanıyor. Hastanelerin depolarında bulunan malzemeler kullanılıyor. Hastanelerin ‘fiyat yüksek de olsa alacağız’ demesine karşın firmaların malzeme temini için ihaleye girmediğini biliyoruz. Firma da hastanelere verdiği malzemeyi tekrar aynı fiyattan alamayacağını , kurun sürekli yükseldiğini belirtiyor. Bu gerekçe ile de malzeme vermekten imtina etmeye başlandı. Özellikle ortopedi malzemelerinde bir sıkıntı başladı.”

Ortopedi alanında kullanılan plak, vida, protez gibi binlerce ürünün ithal edildiğini belirten Adıyaman, yaşananları şöyle anlattı:

“Kol-bacak kırıklarında geçen hafta ameliyatlarda kullanılan malzemelere erişim bu hafta sorunlu. Tıbbı malzemelerin büyük bir kısmı ithal geliyor. Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan fiyatlar üzerinden malzeme alımı yapılıyor. Kurun yükselişi ve SUT fiyatının kurun çok altında kalması alım sıkıntısı yaşatıyor. Kur bu kadar yükselmeden önce iskonto istemeyen hastanelere malzeme satan firmalar artık bunu da yapmaz oldu. Zarar ettiğini belirten firmalar iskonto talep etmeyen hastanelere dahi malzeme sağlamıyor.

Bu da sağlıkçılar arasında tartışma konusu olan kalitesiz malzeme kullanımına sebep oluyor.

Devlet ‘CE Belgesi’ni kalite kontrol yapılmış kabul ettiğinden Hindistan, Pakistan ve Çin’den getirilen bir çok malzeme ameliyatlarda kullanılmaya başlandı. Bu malzemeler ameliyat sonrası komplikasyon görünmesine sebep olabiliyor.

Kalite kontrolü için bir çok kriter var fakat Uzakdoğu menşeli malzemelerdeki CE güvencesi tartışmalı. CE belgeli ise kaliteli kabul edildiğinden ayrıntılı kontrol yapılmıyor. Aksayan ameliyat yok ama ameliyatların kalitesi tartışmalı hale geldi.”