15 Ağustos 2018 09:41

BİM'den kampanyayla ilgili açıklama geldi

BİM'den kampanyayla ilgili açıklama geldi
Perakende mağaza zinciri BİM, iPhone kampanyasını rafa kaldırdı.
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BİM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Amerika'nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var" açıklaması sonrası iPhone kampanyasını rafa kaldırdı.

Perakende zinciri, müşterilerin mağazada asılı bildiriyi görmesi üzerine ortaya çıkan durumu açıklayan şu yazıyı yayımladı:

"Sayın müşterilerimiz, 17.08.2018 tarihinde afişimizde bulunan telefon iPhone 6 ürünümüzün satışı durdurulmuştur. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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