Dolarda Brunson hareketliliği!

Haftanın ikinci işlem gününde dalga boyunun önceki günlere göre azaldığı dolar/TL, bu sabah 5,98 seviyelerine geriledi ve sonra 6,03 seviyesine yükselerek dalgalanmalarını sürdürüyor.

Hafta başında 7 lira seviyesini aşan dolar/TL, BDDK ve Merkez Bankası tarafından alınan önlemler sonrası kısmen sakinleşti. Haftanın ilk günü dalga boyu bu gelişmelere karşın yüksek olsa da dün bu rakam 6.50-6.40 arasına çekildi.

Dün 6.43 seviyesinden kapanan dolar/TL'de bu sabah geri çekilme devam ediyor. Kur, henüz ilk işlemlerde 6.16 seviyelerine kadar geriledi ve saat 10.18'de 6,03 civarında seyretti.Bugün yurt içi piyasalarda mayıs ayı işsizlik rakamları ve temmuz ayı bütçe dengesi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise İngiltere TÜFE ve ABD verileri takip edilecek.

Öte yandan Türkiye, ABD menşeili bazı ürünlere ek vergi getirdi. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak tütün, binek otomobil, güzellik veya makyaj malzemelerinin de olduğu ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek vergi oranları iki kat artırıldı.

BDDK'dan bir önlem daha!

Dün tutukluluğuna itiraz için başvuru yapılan Rahip Brunson'ın ev hapsinin kaldırılması istemiyle ilgili mahkemenin ret kararı vermesi sonrası kur yeniden yükselişe geçti. Dolar / TL 6.10 üzerine çıkarken, euro yeniden 7 sınırına dayandı.