ABD ile krizde yeni yaptırım!

ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırılması kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'nin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" dedi.
ABD menşeli bazı ürünlere uygulanan ek mali yükümlülük yüzde 100 oranında artırılması kararına ilişkin twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'nin ekonomimize bilinçli saldırılarına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde bazı ürünlerin ithalatında vergi oranları artırılmıştır" dedi.
Oktay, "Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara ve haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir" ifadesini kullandı.