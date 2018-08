İYİ Parti: Albayrak görevden alınsa doların ineceği seviye...

İyi Parti Grup Başkanvekili, Kocaeli milletvekili Türkkan, doların düşmesinin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görevden alınmasıyla mümkün olacağını söyledi. Türkkan, "Cumhurbaşkanı Berat Albayrak'ı görevden alsa 24 saat içerisinde dolar 5 lira seviyesine çok çabuk iner" diye konuştu.

TÜRKKAN'DAN BANKALARA 'BATABİLİR' UYARISI

İş dünyasının iktidarın baskıcı tavrından dolayı çok ürkmüş durumda olduğunu ileri süren Türkkan, "Kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlar. Ben iddia ediyorum eğer bu döviz böyle devam ederse Türkiye'de döviz üzerinden borçlanan hiçbir firma bankalara bu geri ödemeleri yapamaz, geri ödemeleri alamayan hiçbir banka da ayakta kalamaz" diye konuştu.

"YEM BULAMAYAN TAVUKLAR BİRBİRİNİ YEMEYE BAŞLADI"

İyi Partili Türkkan, beyaz et sektörünün ithal ettiği yemleri doların artmasından dolayı temin edemediğini, bu nedenle tavukların açlıktan birbirini yemeye başladığını da ileri sürdü. Türkkan şöyle konuştu:

"Beyaz et sektöründe en büyükler dahil olmak üzere borç ertelemek için bankaların kapısındalar, üretim yapamıyorlar. Çok önemli bir beyaz et üreticisi hükümete gidip, ne olur benim elimden tutun elimdeki tavuklar yem veremediğim için birbirlerini yiyor dedi ve kameraya çekip gösterdi. Kümesteki tavuklar günlerdir yem yiyemediği için birbirini yiyor. Beyaz et üreticisinin en büyük gideri yem, yemi de Amerika'dan ithal ediyor. Türkiye protein ihtiyacını karşılayamaz hale gelir."