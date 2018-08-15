O ülke kripto para ticaretini yasakladı

Kararın, "kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişiler için oluşturduğu yüksek risk" nedeniyle alındığı açıklandı.

Suudi Arabistan Para Ajansı (SAMA), kripto para birimleri ticaretinin “kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişiler için oluşturduğu yüksek risk ve olumsuz etkiler” gerekçesiyle yasaklandığı açıkladı.

Kararın, Suudi Arabistan Sermaye Piyasaları Kurumu (CMA), SAMA, içişleri ve finans bakanlıklarının oluşturduğu komite tarafından alındığı belirtildi.

SAMA’nın yayınladığı açıklamada “Komite Bitcoin gibi sanal para birimleri ticaretinin krallık genelinde yasaklanmasına ve hiçbir taraf veya bireyin söz konusu eylemleri gerçekleştirmesi için lisanslı olmadığına karar vermiştir” denildi.

Kripto para birimleri ticareti gerçekleştiren kişi ve kurumlara uygulanacak ceza hakkında bilgi verilmezken, komite “yasal olmayan” söz konusu eylemler için “bütün vatandaşların” uyarılması gerektiğini belirtti.