Satılan iPhone'lardan devlet ne kadar kazanıyor?

Ancak, Türkiye'de satılan her bir iPhone'un yaklaşık üçte biri devletin kasasına giriyor. 10 yıl içinde Türk maliyesi iPhone'dan yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira kazandı.

Erdoğan: ABD'ye boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var” sözlerinin hemen ardından gözler ithalat ürünleri üzerinde uygulanan vergilere çevrildi.

Önerdiği telefon Amerikan malı çıktı

SATILAN İPHONE'LARDAN DEVLET NE KADAR KAZANIYOR?

Tüketiciler satın aldıkları iPhone için devlete yüzde 28-30 arasında vergi ödüyor. Cep telefonu üzerinden yüzde 10 TRT payı, yüzde 25 ÖTV ile cihaz parası, TRT payı ve ÖTV’nin toplamı üzerinden yüzde 18 KDV alınıyor.

Araştırma kuruluşu Statcounter’ın Temmuz 2018 verilerine göre, Türkiye’nin 10 yıllık cep telefonu ithalat faturası içinde iPhone modelleri için ödenen toplam tutarın ise 7 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Buna göre son 10 yılda satılan İphone'dan yaklaşık 2 milyar 100 milyon lira devletin kasasına girdi.

HER İPHONE X'İN 2 BİN 264 LİRASI VERGİ

Doların 4.85 seviyelerinde seyrettiği 15 Temmuz 2018 Pazar günü, sihirlielma.com sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın en son çıkan telefonu iPhone X 64GB’ın Türkiye fiyatı 7.499 TL iken ABD satış fiyatı 999 dolar. iPhone X’in 7.499 TL’lik fiyatının 2.264 TL’lik kısmını KDV ve diğer yasal ücretler oluşturuyor. Buna göre, satılan her bir İphonex'ten ortalama 2,4115 lira, İphone 8'den ise ortalama 1,750 lira devletin kasasına giriyor.