'Kriz, nakit çıkışını körükleyebilir'

Gelişmekte olan piyasalardan haziranda 40 milyar dolar, temmuzda ise 5 milyar dolar seviyesinde nakit çıkışı olduğunun altını çizen Glossop, "Bu düşüş, yabancıların fon alımıyla ve Asya, Latin Amerika ve Avrupa'daki gelişmekte olan piyasalarda yaşanan kur artışlarıyla bağlantılı" dedi.



Glossop, Türkiye'deki gelişmeler nedeniyle ağustos ayındaki nakit çıkışı rakamlarının yeniden yüksek seviyede gerçekleşebileceğinin altını çizdi.

Glossop sözlerini şöyle sürdürdü: "Son birkaç hafta içindeki gelişmeler, nakit çıkışının ağustosta yeniden arttığını gösteriyor. Türkiye'deki kur krizinin gelişmekte olan ülkelerin çoğu için doğrudan ekonomik sonuçlar doğurmayacak olsa da, bu kriz bölgeye yönelik bakışı olumsuz etkiledi."