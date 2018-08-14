'Türkiye'de krizin yükünü onlar çekiyor'

Makalede, şimdiye kadar Erdoğan'ın ekonomik programının merkezinde olan bankaların, şimdi de fırtınanın tam ortasında kaldığı belirtildi. Makaleye göre analistler, perakendecilerin ve enerji ve telekomünikasyon şirketlerinin ağır darbe alanlar arasında olduklarını söylüyorlar.

İşte o makaleden önemli başlıklar:

Türkiye'nin para birimindeki tarihi düşüşten sonra akla gelen önemli bir soru, Türkiye bankalarının bu acı ile nasıl başa çıktığı...

Türkiye'nin bankacılık sistemi, şirketlere ve daha az ölçüde de tüketicilerin döviz borcuyla dolu. ABD doları ve Avro cinsinden kredi alan borçlular, ödeme yükümlülüklerinin değerinin lira cinsinden artacağını göreceklerdir. Ve yavaşlayan bir ekonomi de bu acıyı arttıracaktır.

"Borçlarını geri ödemeleri tehlikede"

ABN Amro'nun sabit bir gelir stratejisti olan Tom Kinmonth, “Sonuç olarak, diğer para cinsinden borç alan ancak lira gelirleri olan şirketler için finansman maliyeti kilit önem taşıyor” dedi. Borçlarını geri ödeme güçleri tehlike altında.

"Devlet destekli borç ekonomiyi enflasyonla aşırı ısıttı"

Türk bankaları, Erdoğan'ın ekonomik programının merkezinde yer aldı. 2017'de bir devlet destekli borç verme patlaması, ekonominin büyüklüğünün % 7'sine eşdeğer boyutta bankalar aracılığıyla kredileri artırdı. Ama aynı zamanda ekonomiyi enflasyonla aşırı ısıttı.

"Banka hisseleri defter değerinin altında işlem görüyor"

Şimdi ise bankalar fırtınanın merkezinde. İspanya'nın BBVA'sının % 49,9'una sahip olduğu Garanti , İtalya'nın Unicredit'inin % 40'ına ortak girişim ile dolaylı olarak sahip olduğu Yapı Kredi ve aktifler tarafından ülkenin en büyük borç vereni olan Türkiye İş Bankası, lira olarak % 40'ın üzerinde düşüş gösterdi. Yatırımcıların bankaların dayanak varlıklarının değeri hakkında şüphe duyduklarının bir işareti olarak, bankaların hisseleri sırasıyla defter değerinin 0,55, 0,37 ve 0,39 katından işlem görmekte.

"Şirketler dolar boşluğunu lira ile nasıl dolduracak"

Yatırımcılar ülkeyi daha riskli olarak algıladıkça, borç verenler tarafından verilen borcu tutmak için daha fazla ücret alıyorlar. Örneğin Türkiye İş Bankası tarafından Ekim ayında olgunlaşan ABD doları cinsinden tahvilin verimi, bir hafta öncesine göre %5,19'dan %10'una kadar yükseldi.

Türkiye Merkez Bankası'na göre, finansal olmayan kuruluşlar Mayıs ayı itibariyle yaklaşık 120 milyar dolarlık döviz varlıklarına ve 330 milyar dolarlık yükümlülüklere sahipler. Şirketlerin bu boşluğu, batmakta olan lira likitleri ile nasıl doldurabileceği açık değil.

"Pekandeciler, enerji ve telekomünikasyon şirketleri ağır darbe aldı"

Geçtiğimiz ay ülkenin en büyük telefon operatörü olan Türk Telekom, "olumsuz forex hareketleri" nedeniyle 30 Haziran'da sona eren ikinci çeyrekte 889 milyon Türk lirası net zarar bildirdi.

Analistler, perakendecilerin ve enerji ve telekomünikasyon şirketlerinin, iç pazardaki gelirlere bel bağladıkları için en ağır darbe alanlar arasında olduklarını söylüyorlar.