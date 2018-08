Önerdiği telefon Amerikan malı çıktı

Erdoğan konuştu! O şirketin hisseleri fırladı

Vestel marka cep telefonlarının parçalarının büyük bölümünün ABD'li şirketler tarafından üretildiği ortaya çıktı. Yazılımı da tamamen ABD malı.

Erdoğan: ABD'ye boykot uygulayacağız

Erdoğan'ın açıklamalarıyla hisselerinde yükseliş görülen Vestel telefonların özelliklerine ilişkin olarak Bloomberg detaylı bir analiz yayınladı.

"Erdoğan'ın Apple Boykotu Amerikan Teknolojisinin Heryerde Olduğunu Gözden Kaçırıyor" başlıkla habere göre 650 -2.500 lira arasında satılan Vestel telefonların parçalarının büyük bölümü Amerikan şirketleri tarafından üretiliyor. San Diego, California merkezli büyük bir yarı iletken şirketi olan Qualcomm Inc. tarafından üretilen çipler ve New York merkezli Corning Inc. tarafından yapılan dokunmatik ekran camları dahil.

Cumhurbaşkanlığı sitesinde Erdoğan'ın o sözlerine sansür

Bu bileşenlere alternatifler var ve Vestel bunlardan bazılarını kullanıyor. Örneğin bir kaç telefonunda, Qualcomm tarafından yapılanlar yerine Tayvan'ın MediaTek Inc. şirketi tarafından tasarlanan çipler kullanılıyor.

Vestel açısından değiştirilmesi daha zor olan, Alfabhet Inc.’in yani Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi. Vestel’in haricinde dünya çapında satılan cep telefonlarının çoğunu Android sistemi destekliyor.