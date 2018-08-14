Dolar bozdurana en büyük vaat o ilde!

Erdoğan'ın çağrısıyla küçük esnaftan inşaat firmalarına kadar bir çok kurum dolar bozdurup getiren vatandaşlara bedava hizmetler vermeyi vaat ediyor.

SÖZCÜ- Bunların içinde en ilginci Ankara'da bir vinç firmasından geldi. Firma dolar bozdurup dekontunu getiren müteahhitlere bedava vinç hizmeti vermeye başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı sonrası esnafın düzenlediği çeşitli dolar bozdurma kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara'da bir inşaat firması dolar bozduran müteahhitlere bedava vinç hizmeti vermeye başladı. Firma, bin dolar ve üzeri para bozdurup dekontunu şirkete getiren müteahhitlere, 500 lira değerinde inşaat malzemelerini katlara ücretsiz olarak indirecek.

ADIYAMAN

Adıyaman’da bir esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına destek vererek dolar bozduran vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. Kebap ustası Erkan Türkoğlu, Altınşehir Mahallesi’ndeki iş yerinde, dolar bozdurup makbuzunu getirene sınırsız yiyecek ve içecek ikram edecek.

ÇORUM

Çorum’un Sungurlu ilçesinde berber esnaflarından Hüsnü Güngör, döviz bozdurma kampanyasına destek verip dolar bozdurup makbuzunu gösterenlere bayram tıraşını ücretsiz yapacak.

MALATYA



Malatya'da iş adamı Levent Enginol 100 dolar bozdurana 100 liralık hediye çeki vermeyi vaat etti. İş adamı Levent Enginol ‘Ülkeni bozdurma dolarını bozdur' sloganı çerçevesinde 100 dolar bozdurana 100 TL'lik hediye çeki vereceklerini ifade etti.

Malatya’da cep telefonu satan bir esnaf da dolar veya euro bozdurup fişini getirenlere cep telefonu aksesuarı hediye ediyor.

BATMAN

Batman'da bir güzellik merkezi döviz ve altın bozduran vatandaşlar için de kampanya başlattı. Döviz ve altın bozduranlar için ücretsiz cilt bakımı hizmeti veriyor.

MUŞ

Muş’ta esnaf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek amacıyla döviz bozduran müşterilerinin araçlarını bedavaya yıkıyor, telefon için kırılmaz cam hediye ediyor.