DenizBank Genel Müdürü'nden döviz açıklaması

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş "DenizBank'ta dünya kadar Dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz." dedi.

Ateş BDDK, SPK, Hazine ve Merkez Bankası'nın doğru kararları doğru zamanda aldığını ifade etti. Ateş son gelişmelere ilişkin olarak "Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın." ifadesini kullandı.

"Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz" şeklinde değerlendirmede bulunan Ateş, ayrıca, "Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi" dedi.