Birleşik Krallık’ta 43 yıl sonra bir ilk

Birleşik Krallık’ta işsizlik ikinci çeyrekte yüzde 4.0 düzeyine gerileyerek 1975 yılından bu yana görülen en düşük düzeye indi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre;

“İşsizlik 43 yılın en düşük düzeyine indi. İlk çeyrekte yüzde 4.2 düzeyinde olan işsizlik oranı Haziran’la biten üç ayda yüzde 4.0’e geriledi.

“Ortalama haftalık ücretler ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2.4 arttı. İlk çeyrekte ücretlerdeki yıllık artış yüzde 2.5 düzeyindeydi.

“Bonus ödemeleri hariç tutulduğunda ücret büyümesi yıllık yüzde 2.7 oldu. Bu oran Ocak’tan bu yana görülen en düşük ücret artışı.

“İsthidam edilen kişi sayısı ikinci çeyrekte 42 bin artışla 32 milyon 400 bine yaklaştı.