14 Ağustos 2018 08:12

Dolar güne nasıl başladı? işte güncel rakamlar

Dolar güne nasıl başladı? işte güncel rakamlar
Dolar/TL geçtiğimiz günlerde Asya işlemlerinde 7 sınırını aşmıştı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Dolar/TL dün BDDK ve Merkez Bankası'nın önlemlerinden sonra dalgalı bir seyir izlerken sabah saatlerine 6.90-6.92 bandından güne başladı. Avro/TL ise 7.90-7.92 bandında işlem görüyor.

Dolar / TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne düşüşle başlamıştı. Sabah saatlerinde dolar / TL 6.9151/6.9127 seviyesinde bulunuyor. Avro / TL ise 7.9015/7.9018'den işlem görüyor.

 

Çok Okunanlar

Ekonomi