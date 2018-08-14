Dolar güne nasıl başladı? işte güncel rakamlar

Dolar/TL dün BDDK ve Merkez Bankası'nın önlemlerinden sonra dalgalı bir seyir izlerken sabah saatlerine 6.90-6.92 bandından güne başladı. Avro/TL ise 7.90-7.92 bandında işlem görüyor.

Dolar / TL, ABD-Türkiye gerginliği para politikasına ilişkin endişeler ve TL'deki değer kaybının şirketlere ve makro göstergelere zarar vereceği endişesiyle piyasalarda 7.24 ile zirveyi test ettikten sonra TCMB ve BDKK adımlarıyla güne düşüşle başlamıştı. Sabah saatlerinde dolar / TL 6.9151/6.9127 seviyesinde bulunuyor. Avro / TL ise 7.9015/7.9018'den işlem görüyor.