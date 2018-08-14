ABD'den bir açıklama daha: Türkiye'yi 'çok yakından' izliyoruz

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hasset, Türk Lirası’nın dolar karşısında tarihi değer kaybına ilişkin yaptığı açıklamada "Durumu çok yakından izliyoruz. Hazine Bakanı Mnuchin çok yakından izliyor" dedi.

MSNBC'ye Hasset, Trump'ın Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergilerini iki katına çıkarmasının Türkiye'nin Gayrı Safi Milli Hasılası'nda küçük bir oran olduğunu belirtti. Hasset, bu sebeple TL'de yaşanan yaklaşık yüzde 40 oranındaki değer kaybının ''Türkiye'de ekonomik temelin rayında gitmediğinin göstergesi olduğunu' öne sürdü.

Beyaz Saray danışmanı ayrıca "Bir ülke liberal demokrasi ile bağını kaybettiğinde, ekonomisine ne olacağını kestiremiyorsunuz ve bence Türkiye'de çok fazla belirsizlik var" diye konuştu.