MHP'den flaş döviz kararı!

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi'nin döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı.

Karakaya, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, döviz kurlarındaki anormal yükselmelerle alakalı olarak, 10 Ağustos 2018 günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özetle; ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye sokulmaya çalışıldığı ve dövizin zalim tahakkümlerle yükseltilerek Türkiye'nin düşmesinin hedeflendiğinden bahisle, Türk lirasındaki kontrol dışı oynaklık ve oynamaların devlet olma vasfımıza zarar verebileceğini ve Türk lirasına sahip çıkmamız gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu açıklamanın hemen arkasından, Mali İşler Başkanlığımıza; partimizin döviz hesaplarının (varsa) Türk lirasına dönüştürülmesi talimatını vermişlerdir” dedi.