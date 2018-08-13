Kur krizi faizleri de vurdu!

Geçtiğimiz ay yüzde 19'lardan yapılan borçlanmanın 24.28'e yükselmesiyle devletin faiz yükü artmış oldu.

Artan riskten kaçış eğilimi Hazine'nin de borçlanma maliyetlerine yansıyor.

Bir bankanın tahvil bono masası işlemcisi, " Hazine 'nin borçlanma maliyetlerinde artış belirgin bir düzeye ulaştı. Kamu borcunun ödenmemesine ilişkin bir sorun olmasa da yatırımcıların Türkiye'den artan risk algısıyla birlikte daha yüksek bir faiz istediği aşikar" dedi ve ekledi:

"Öte yandan Hazine'nin süreci görüp borçlanma maliyetini sınırlamak bunun uzun vadeye etkisini azaltmak adına 3 aylık bir bono çıkarttığını görüyoruz. Böylece baskıyı bir miktar hafiflettiğini söyleyebiliriz."

Hazine bu sabah yaptığı yazılı açıklamada "10 Ağustos tarihinde yapılan duyuruda; bugün gerçekleştirilecek 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahviline ilişkin ihale bilgileri kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bununla birlikte, ihraç edilecek senetlerin çeşitlendirilmesi ve piyasaların desteklenmesi amacıyla bugün 2 yıl vadeli sabit kuponlu Devlet tahvili ihalesi ile birlikte 91 gün vadeli kuponsuz Hazine bonosu ihalesi yapılmasına karar verilmiştir" demişti.

Hazine ihalesinde 91 gün vadeli kuponsuz bononun ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 24.89 oldu. İki yıl vadeli yeni gösterge tahvilde ise ortalama bileşik faiz yüzde 24.28 seviyesinde gerçekleşti.