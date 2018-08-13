Telekomünikasyon devinden ABD kararı

Türk Telekom, ABD ile Türkiye arasındaki yaptırım krizinin ardından Türk Lirası'nın rekor düzeyde değer kaybetmesiyle başlatılan "ABD'ye reklam verme" kampanyasına dahil oldu.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, "Türk Telekom ailesi olarak biz de #ABDyeReklamVerme kampanyasına dahil oluyor, devletimizin ve milletimizin yanında yer alıyoruz. Konu ile alakalı gerekli talimatlar ajanslarımıza verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom CEO'su Paul Doany de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özellikle reklam gelirleriyle ilgili bizim şirketlerimizin ödedikleri aynı vergileri ödemiyorlar. Müşterilerine hizmet sunmaya çalışırken bizim gibi BTK düzenlemelerine tabi değiller (biz gecikebiliyoruz / engellenebiliyoruz, ama onlara bu olmuyor)" dedi.

Kampanya başlatılmıştı

Twitter üzerinden başlatılan kampanyayla ABD firmalarına verilen reklamların kesilmesi talep edilmişti.

#ABDyereklamverme etiketiyle yapılan paylaşımlarda FOX TV ve ABD'li firmalar Google, Facebook, YouTube, Twitter ve Instagram'a ayrılan reklam bütçelerinin kaldırılması istendi.