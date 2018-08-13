Türkiye'nin risk primi 10 yılın zirvesine ulaştı

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren kredi iflas takası (CDS) primleri, TL'de ve Türkiye'nin dolar cinsi tahvillerinde devam eden kayıplara paralel olarak Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyeye sıçradı.

CDS'ler IHS Markit verilerine göre, Cuma kapanışa kıyasla 135 baz puan yükselişle 586 baz puana çıktı.

Türkiye ile ABD'nin devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı, Nijerya, Gana, Angola ve Irak'ı da geçerek 556 baz puana çıktı.

Türkiye'deki sorunun başka ülkelere sıçrayacağı kaygıları Arjantin ve Güney Afrika'nın da CDS'lerinin yükselmesine yol açtı. Arjantin'in CDS'leri 44 baz puan artışla 603 baz puana, Güney Afrika'nınkiler 23 baz puan artışla 229 baz puana çıktı.