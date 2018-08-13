'Türkiye, ABD'ye dava açacak'

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Pınar Artıran ABD'nin Türkiye'den ithalatta alüminyuma yüzde 20, çelikte yüzde 50'ye çıkardığı tarifesine dava açılabileceğini söyledi.

Bloomberg HT'de'de canlı yayına telefonla bağlanan Artıran, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik olarak tarifeyi artırmasını değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyumdan alınan vergilerin iki katına çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurmuş, "Türkiye'yle ilişkilerimiz bu sefer iyi değil" demişti.

Artıran ABD'nin kararına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"ABD'nin kararının hukuka aykırılığı ortadadır. Dünya Ticaret Örgütü'nden uyuşmazlıkları inceledim. Bir hukuk mücadelesine girilecek. ABD metal ek tarfilerine AB, İsviçre, Rusya, Norveç Meksika, Kanada, Hindistan ve Çin'in açmış olduğu 8 dava var. Türkiye, eylül başında bu önlemlere karşı bir davası olacak"