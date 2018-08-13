'Elektrik ve doğalgaza yeni zamlar gündemde'

TMMOB, döviz kurundaki artışlar sebebiyle elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yeni zamların gündeme geleceği uyarısını yaptı.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası, döviz kuru artışları sebebiyle elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yeni zamlar yapılmasının gündeme geleceğini belirtti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Makina Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda, 1 Ağustos zamlarına kadar; elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerine kamu eliyle yapılan toptan satışlarda uygulanan fiyat indirimleri ile hem özel sektöre destek sunulduğunu hem de dönemsel fiyat artışlarının önüne geçildiğini söylüyor.



Son açıklanan tarife ile toptan satış tarifeleri de dâhil olmak üzere tüm tüketici grupları için zam yapıldı.

Rapora göre son tarifeyle yapılan yaklaşık yüzde 22 zam ile zamlara göre 4 kişilik bir ailenin aylık elektrik faturası 21,00 TL'lik artışla 115,6 TL'ye yükseldi.

Bir hanenin ortalama aylık doğal gaz faturası ise 120,61 TL oldu. Özetle bir ailenin aylık doğal gaz ve elektrik faturası asgari 235 TL'ye ulaştı.