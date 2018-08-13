13 Ağustos 2018 14:37

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de 'dolar' soruşturması

İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de 'dolar' soruşturması
İSTANBUL ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarından sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da, ekonomik durumla ilgili yönlendirici haber ve yayın yapıp, paylaşımda bulunanlara yönelik soruşturma başlattı.
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DHA - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik saldırılara hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, operasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerle bulunan kişilerle ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Savcılıktan ‘dolar’ soruşturması!Savcılıktan ‘dolar’ soruşturması!

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