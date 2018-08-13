'Deve sidiği şifadır' diyen Sifil'den 'dolar' açıklaması

Sifil, "Elinde dövizi, altını olanların bozdurup TL’ye çevirmesi farz-ı aynıdır" dedi.
Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sifil, sosyal medya hesabından yükselen dolarla ilgili açıklama yaptı.
Sifil şunları kaydetti:
“Yaşadığımız, adı konulmuş bir istiklal savaşıdır. Bu savaşta tarafsız kalmak, sessiz kalmak düşmanla işbirliğidir. Elinde dövizi, altını olanların bozdurup ₺’ye çevirmesi farz-ı ayndır.”
Sifil daha önce "Deve sidiği şifadır" şeklinde açıklama yapmış, kamuoyu tarafından bu konu tartışılmıştı.