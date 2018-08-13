Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
13 Ağustos 2018 11:52
İstanbul'un ardından Ankara'dan da dolar soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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