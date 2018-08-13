İstanbul'un ardından Ankara'dan da dolar soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.