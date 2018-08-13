13 Ağustos 2018 11:52

İstanbul'un ardından Ankara'dan da dolar soruşturması

İstanbul'un ardından Ankara'dan da dolar soruşturması
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ekonomik güvenliği tehdit eden eylemlerde bulunan kişi ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

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