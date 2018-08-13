'Türkiye'de bazıları için lüks ucuzladı'

Dünyanın en pahalı markaları arasında sayılan Louis Vuitton, Chanel ve Hermes harcayacak dövizi olan az sayıda şanslı kişi için bir anda çok ucuzladı. Buna örnek olarak, Chanel markasının klasik çanta modellerinden birinin 18 bin 500 TL'ye (2 bin 877 dolar) satılırken, markanın Avrupa merkezli kendi internet sitesindeki 3 bin 700 dolarlık fiyatından yüzde 25 oranında ucuz olması gösterildi.

Habere göre, İstinye Park'ın marka mağazalarında müşteriler, ellerinde telefonla sürekli kur hesabı da yapıyordu.

Haberde, "Sıraya girenlerin neredeyse hepsi Arap ve Asyalı turistlerdi. Az sayıda da Avrupalı vardı. Ortada Türk alıcılar yoktu" denildi.

‘TÜRKİYE ŞU ANDA EN UCUZ YER'

Bloomberg, Louis Vuitton mağazasının önündeki kuyrukta Çinli bir çift için bekleyen 22 yaşındaki Orhan isimli bir İstanbullu ile de konuştu. Çinli çiftin kuyrukta kendisi beklerken bir başka mağazada alıveriş yaptığını söyleyen Orhan, "Türkiye şu an alışveriş için en ucuz yer" dedi.