TÜRSAB Başkanı'ndan 'tuhaf' dolar yorumu

Türkiye Seyahat Acenteları Birliği Başkanı (TÜRSAB) Firuz Bağlıkaya, Türkiye piyasalarında yaşanan çalkantıları ‘operasyon’ olarak değerlendirdi. Bağlıkaya, "Böyle durumlarda siyasilerin yüklerini millet alır” ifadesini kullandı.

Bağlıkaya, "Kur artışları, herhangi bir ekonomik temeli olmayan siyasi nedenli” dedi.

"32 milyar dolarlık döviz girdisi bekliyoruz"

Bağlıkaya, ayrıca turizm sezonunda geçen seneye göre yüzde 30 artış olduğunu belirtirken "32 milyar dolar döviz girdisi bekliyoruz. 40 milyon turist hedefini 2017'den beri telaffuz ediyoruz, negatif bir şey olmazsa 40 milyon turist hedefi yakalanacaktır” diye konuştu.