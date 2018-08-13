TL eriyor: Avrupa bankaları zorda

Türkiye'de yatırımları bulunan Avrupa bankalarında satışlar bugün de devam ediyor.

Türkiye'de yatırımları bulunan Avrupa bankalarının hisselerinde değer kaybı, Türk Lirası'nın ABD Doları ve euro karşısında rekor seviyelere gerilemesinin etkisi ile yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor.

Türkiye'de en yüksek riske sahip Avrupa bankası olarak görülen İspanyol BBVA'nın hisseleri açılışta yüzde 3 gerilerken, Fransız BNP Paribas yüzde 1, İtalyan UniCredit yüzde 2,5 değer kaybetti.

Euro Bölgesi bankacılık endeksi yüzde 1,6 düşüşle 27 Haziran'dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

BIS'ın verilerine göre İspanyol bankalarının Türkiye'deki kredi riskleri 82 milyar dolar, İtalyan bankalarının 17 milyar dolar.