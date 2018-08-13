İş Bankası Genel Müdürü: Açıkçası üzülüyorum

İşte Bali’nin açıklamalarından satır başları:

"Bütçe açığının GSYH'ye oranı Türkiye'de şu an %2'yi biraz aşacak. Bu oran yıllarca % 1.1 - 1.3 bandındaydı..Bunu AB ile, diğerleriyle kıyaslayın, harcamalarda bir miktar genişlemeye rağmen önemli bir mali disiplin göstergesidir"

"İkinci unsur kamu borç stokunun GSYH'ye oranı. Bu % 28'lerdeydi, şimdi %30'lara gelmiş olabilir ama AB ile kıyaslayınca bunun 3 katı oranlara giden ülkeler var."

"Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Daha önce yaşann krizlerden en temel farklardan biri bu. Finansal kesimin dışındaki kesimde ise açık pozisyon var, bu da 217 milyar dolar seivyesinde. Bu rakam ilk bakışta ürkütüyor, ama kısa vadede reel sektörün 6.5 milyar dolar net artı pozisyonu var. Yani bir yıla kadar kısa vadede long pozisyonuyla bir tahammülü var, karşı tedbirleri alacak imkanları var".

"Cari açığa bakarsak; cari açık çift basamaklara yaklaştığı sırada ve petrol fiyatlarının da 130 dolar olduğu dönemde kur atağı yemedik, şimdi kur atağı yiyoruz. İşte o nedenle bunun ekonomik temelleri yoktur. O nedenle gelinen seviyeleri grümnce üzülüyorum.

"SÖYLEM DEĞİL EYLEM ZAMANI"

"Bu yaşanan olaylar normal piyasa dinamikleriyle açıklanacak bir şey değil, bu karşılıklı aynen ifade edildiği gibi bir ekonomik savaş. Biz böyle bir atağı öngörebilmeli, çabuk aksiyon gstermeliyiz"

"Şu an artık söylem değil eylem zamanı..Piyasa yeterli aksiyon alınmama halini cezalandırıyor. Merkez Bankaıs önlemlerini aldı, BDDK da düzenlemeler yaptı. Bu kararların piyasa karşılığı da olacaktır.. "

"MEVDUAT ÇIKIŞI YOK"

"Son hafta içerisinde bankamızdan mevduat çıkışı söz konusu değil. Döviz alım satımlarında da bizim hesaplarımızda çok özel bir durum yok"