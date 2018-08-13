TL'deki değer kaybı, metalleri vurdu

Türk Lirası’nda (TL) yaşanan değer kaybının Avrupa'da yarattığı kaygılar, doları son 13 ayın en yüksek seviyesine getirdi. Güçlenen doların başta bakır olmak üzere metaller üzerinde baskı yarattığı belirtildi.

TL yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 42'den fazla değer kaybı yaşadı.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı sonrasında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) BBVA, UniCredit, BNP Paribas gibi Euro Bölgesi'nin en büyük bankalarının Türkiye'deki risklerinden giderek daha fazla endişe duyduğuna ilişkin haberler bir anda Avrupa borsaları ve euroda sert satış dalgası yaşanmasına neden oldu.

Avrupa bankacılık hisselerinde yüzde 4'e yakın kayıp meydana geldi. Panik havasıyla yatırımcının güvenli limanlara yönelmesi ABD Doları'nı Euro karşısında güçlendirdi. Euro, teknik destek seviyesi olarak 1.15'in altına indi ve 1.1421 seviyesine kadar geriledi. ABD'nin önde gelen para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi 96.62 düzeyine çıktı.

Emtia fiyatları düşüşte

Doların 13 ayın en yüksek seviyesine çıkması emtia fiyatlarında düşüşe yol açtı. Dolar üzerinden satılan sanayi metallerinin cazibesi azalırken, fiyatlarda yüzde 1'nin üzerinde düşüş kaydedildi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Londra Metal Borsası'nda 3 ay vadeli bakırın tonu 6.158 dolara indi. Yüzde 2'ye yakın değer kaybı yaşayan alüminyum 2.065 dolara kadar düştü.

Türkiye'ye çelik vergisi

Metal fiyatlarındaki düşüşte ABD'de cuma günü gelen TÜFE rakamlarının, ABD Merkez Bankası Fed'in bu yıl iki kez daha faiz artırması için elini güçlendirmesinin dolara destek vermesi de etkili oldu. Metal piyasalarına olumsuz etki eden bir diğer faktör de ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum ek ithalat vergisini ikiye katlayacaklarına dair açıklaması oldu.

ABD'nin geçen hafta içinde önce İran'a yönelik yaptırımları devreye sokması, ardından Rusya'ya yönelik yeni yaptırım açıklaması ve Türkiye'ye ek vergileri ikiye katlamasının siyasi ve ticari gerilimi artıracağı endişesi metal fiyatlarına düşüş olarak yansıdı.

Ticaret savaşlarının, ekonomik görünümü bozarak metal talebini aşağı çekebileceği belirtiliyor.