Ahmet Hakan, kriz için 'tasarruf' listesi verdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yaşanan döviz krizi ve ekonominin kötü gidişatına ilişkin tasarruf listesi verdi.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, bir liste paylaşarak tasarruf yapma önerisinde bulundu.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

YENİ DÖNEM İÇİN TASARRUF ÖNERİLERİM

- Yabancı kahve dükkânlarından uzak durun, kahvenizi evde yapıp termosa koyun.

- İtalya’ya gitmek yerine pizzacıya, Yunanistan’a gitmek yerine Boğaz’daki balıkçılara, Ortadoğu’ya gitmek yerine kebapçılara gidin.

- Market alışverişine tok gidin.

- Saat 21.00’den sonra telefonu kapatın.

- Ahmet Necdet Sezer gibi boşa yanan lambaları söndürmeye başlayın.

- Eskiyen ve solan tişörtlerinizi boyamayı deneyin.

- Üç kilometre gitmek için taksiye binmek yerine yürüyün.

- Serpme kahvaltı denilen o lüzumsuz müsriflikten uzak durun ve menemene geçin.

Dolar ve euroda son durum!

ÇOK NET!

- ÇOK NET: Dolardaki yükselişi protesto etmek için eline geçirdiği dolarları yakmaya kalkan kesin aptaldır!

- ÇOK NET: Dolardaki yükselişi protesto etmek için dolarları yakarken plastik kova kullanan büyük gerizekâlıdır!

- ÇOK NET: Doları plastik kovada yakarken büyük bir marifet sergilemiş gibi pis pis sırıtan muazzam vatan hainidir!