13 Ağustos 2018 07:40

Ahmet Hakan, kriz için 'tasarruf' listesi verdi

Ahmet Hakan, kriz için 'tasarruf' listesi verdi
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yaşanan döviz krizi ve ekonominin kötü gidişatına ilişkin tasarruf listesi verdi.
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Ahmet Hakan bugünkü yazısında, bir liste paylaşarak tasarruf yapma önerisinde bulundu. 

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

YENİ DÖNEM İÇİN TASARRUF ÖNERİLERİM

- Yabancı kahve dükkânlarından uzak durun, kahvenizi evde yapıp termosa koyun.

- İtalya’ya gitmek yerine pizzacıya, Yunanistan’a gitmek yerine Boğaz’daki balıkçılara, Ortadoğu’ya gitmek yerine kebapçılara gidin.

- Market alışverişine tok gidin.

- Saat 21.00’den sonra telefonu kapatın.

- Ahmet Necdet Sezer gibi boşa yanan lambaları söndürmeye başlayın.

- Eskiyen ve solan tişörtlerinizi boyamayı deneyin.

- Üç kilometre gitmek için taksiye binmek yerine yürüyün.

- Serpme kahvaltı denilen o lüzumsuz müsriflikten uzak durun ve menemene geçin.

 

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