Ahmet Hakan, kriz için 'tasarruf' listesi verdi

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, bir liste paylaşarak tasarruf yapma önerisinde bulundu.
Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:
YENİ DÖNEM İÇİN TASARRUF ÖNERİLERİM
- Yabancı kahve dükkânlarından uzak durun, kahvenizi evde yapıp termosa koyun.
- İtalya’ya gitmek yerine pizzacıya, Yunanistan’a gitmek yerine Boğaz’daki balıkçılara, Ortadoğu’ya gitmek yerine kebapçılara gidin.
- Market alışverişine tok gidin.
- Saat 21.00’den sonra telefonu kapatın.
- Ahmet Necdet Sezer gibi boşa yanan lambaları söndürmeye başlayın.
- Eskiyen ve solan tişörtlerinizi boyamayı deneyin.
- Üç kilometre gitmek için taksiye binmek yerine yürüyün.
- Serpme kahvaltı denilen o lüzumsuz müsriflikten uzak durun ve menemene geçin.
ÇOK NET!
- ÇOK NET: Dolardaki yükselişi protesto etmek için eline geçirdiği dolarları yakmaya kalkan kesin aptaldır!
- ÇOK NET: Dolardaki yükselişi protesto etmek için dolarları yakarken plastik kova kullanan büyük gerizekâlıdır!
- ÇOK NET: Doları plastik kovada yakarken büyük bir marifet sergilemiş gibi pis pis sırıtan muazzam vatan hainidir!