13 Ağustos 2018 07:28

MASAK harekete geçti!

MASAK harekete geçti!
Mali Suçları Araştırma Kurulu dövizle ilgili haberleri paylaşım yapanlar hakkında inceleme başlattı.
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Sosyal medyada dolaşan 'Dövizlerin devlet eliyle TL'ye çevrilmesi' ve 'Dolar kurunun sabitlenmesi' iddialarının yalan haber olduğu ve bu tarz haberleri yayan kişi ve kuruluşlar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber’in paylaşımında “Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan ‘Dövizlerin devlet eliyle TL´ye çevrilmesi’ serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip ‘Dolar kurunun sabitlenmesi’ gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı” ifadeleri yer aldı. 

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