Dolar ve euroda son durum!

Akşam saatlerinde dolar 7 lirayı da geçti. Euro ise 8 lirayı aşarak 8,10 TL bandında işlem gördü.

Türk lirasının değer kaybı devam ediyor. Asya borsalarının açılmasıyla birlikte Dolar, 7.16 seviyesini görürken Euro ise 8,10 seviyesinde işlem gördü.

Saat 06:00 itibariyle uluslararası piyasalarda dolar 7.0065 TL’den işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trabzon valilik yemeğinde yaptığı konuşmada "Milletimiz müsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz." demişti.

BDDK’dan flaş döviz kararı!