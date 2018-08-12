Berat Albayrak: Gerekirse mali kural uygularız

Dövizde yaşanan dalgalanma sürerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan kritik bir açıklama geldi. Yaşanan tabloda, TL’nin doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığını ifade eden Albayrak, “Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi. Böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir. Gerekirse mali kural uygularız. Mevduatlara asla el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek” dedi.

“MEVDUATLARA EL KONULMAYACAK”

Döviz hesaplarına el konulması ya da TL'ye çevrilmesi konusunda çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Bakan Albayrak, “Sürekli kamuoyunun gündemine bazı iddialar geliyor. Mevduatların TL'ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar. Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak” ifadesini kullandı.

“BU ÇOK NET BİR SALDIRININ, SINAMANIN GÖSTERGESİDİR”

Bakan Albayrak, kurlardaki bugünkü tablonun ekonomik verilerle açıklanmasının mümkün olmadığını kaydederek “Bu çok net bir saldırının, sınamanın göstergesidir. Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir” şeklinde konuştu.

“TÜM ÖNLEM VE AKSİYON PLANLARIMIZ HAZIR”

Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını bildiren Bakan Albayrak, “Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ'ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız. Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır” dedi.